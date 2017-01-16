Электромобили набирают все большую популярность и доступность – Назарбаев В Абу-Даби проходит X Всемирный саммит "Энергия будущего", среди стран-участниц которых выступает Казахстан. Президент Нурсултан Назарбаев во время своей речи отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в.... kazpravda 12:57:00 CET Ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом» - Назарбаев zonakz 12:12:00 CET