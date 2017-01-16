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16 Январь 2017 г.
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Электромобили набирают все большую популярность и доступность – Назарбаев
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В Абу-Даби проходит X Всемирный саммит "Энергия будущего", среди стран-участниц которых выступает Казахстан. Президент Нурсултан Назарбаев во время своей речи отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в....
kazpravda 12:57:00 CET
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