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16 Январь 2017 г.

Электромобили набирают все большую популярность и доступность – Назарбаев

В Абу-Даби проходит X Всемирный саммит "Энергия будущего", среди стран-участниц которых выступает Казахстан. Президент Нурсултан Назарбаев во время своей речи отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в....

kazpravda 12:57:00 CET

Ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом» - Назарбаев

zonakz 12:12:00 CET

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