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16 Январь 2017 г.
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Путин и президент Молдавии Додон обсудят Приднестровье 17 января
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16–18 января Москву с визитом посетит президент республики Молдова Игорь Додон. В ходе поездки он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры политиков состоятся 17 января. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
izvestia-ru 10:29:00 CET
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