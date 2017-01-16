Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Январь 2017 г.

Путин и президент Молдавии Додон обсудят Приднестровье 17 января

16–18 января Москву с визитом посетит президент республики Молдова Игорь Додон. В ходе поездки он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры политиков состоятся 17 января. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

izvestia-ru 10:29:00 CET

Владимир Путин и Игорь Додон обсудят перспективы сотрудничества

rg 10:41:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (1)

Igor Dodon (1)

Приднестровья Вадимом Красносельским (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.