МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск, говорится в сообщении биржи. "В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства", - отмечается в сообщении. itartass_ru 12:57:00 CET