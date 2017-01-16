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16 Январь 2017 г.

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск, говорится в сообщении биржи. "В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства", - отмечается в сообщении.

itartass_ru 12:57:00 CET

Московская биржа возобновила торги

profile 14:06:00 CET

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

rg 14:33:00 CET

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

kommersant 13:55:00 CET

Торги на фондовом рынке Московской биржи возобновлены после остановки

izvestia-ru 14:32:00 CET

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