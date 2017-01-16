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16 Январь 2017 г.
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Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"
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КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Неизвестные в Киеве забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП. "Около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре стеклянные бутылки с горючей смесью.
itartass_ru 13:02:00 CET
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