КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Неизвестные в Киеве забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП. "Около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре стеклянные бутылки с горючей смесью. itartass_ru 13:02:00 CET