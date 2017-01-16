Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Январь 2017 г.

Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Неизвестные в Киеве забросали "коктейлями Молотова" храм святителя Петра Могилы, принадлежащий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП. "Около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре стеклянные бутылки с горючей смесью.

itartass_ru 13:02:00 CET

Храм Московского патриархата в Киеве «отбил» бутылки с зажигательной смесью

lenta 13:27:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Viktor Yushchenko (1)

Иоанн Тронько (2)

Петра Могилы (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.