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16 Январь 2017 г.
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Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
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Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в мире. Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в отчете неправительственной организации Oxfam, занимающейся борьбой с бедностью.
interfax-ru 10:09:00 CET
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