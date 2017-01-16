Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в мире. Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в отчете неправительственной организации Oxfam, занимающейся борьбой с бедностью. interfax-ru 10:09:00 CET