Main Menu

News language and date

Analysis over time

16 Январь 2017 г.

Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира

Гуманитарная организация Oxfam перед форумом в Давосе подсчитала разрыв между богатыми и бедными в Бельгии и в мире. Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в отчете неправительственной организации Oxfam, занимающейся борьбой с бедностью.

interfax-ru 10:09:00 CET

Состояние восьми богатейших людей мира равно достатку 3,6 млрд бедняков

kp 12:22:00 CET

Капиталы восьми богатейших людей мира сравнялись с доходами 50% человечества

life 14:50:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (7)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Michael Bloomberg (3)

Mark Zuckerberg (3)

Warren Buffett (3)

Bill Gates (3)

Carlos Slim (3)

Larry Ellison (2)

Amazon Джефф Безос (2)

Grupo Карсо (1)

Ларри Элисон (1)

Help about this topicOther Names

Facebook (3)

Berkshire Hathaway (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.