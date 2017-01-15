Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени Текст: Артур Нанян Канадский Квебек проведет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS). Напомним, ранее федерация лыжных гонок России (ФЛГР) решила отказаться от проведения финального этапа Кубка мира из-за допингового скандала. rg 19:20:00 CET Лыжные гонки. Финал этапа Кубка мира переехал из Тюмени в Квебек korrespondent 21:23:00 CET

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