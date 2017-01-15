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15 Январь 2017 г.

СК сообщил о нетрезвом состоянии погибшего на снегоходе с детьми мужчины

Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели трех человек во время катания на снегоходе на Волге вблизи острова Зеленый в Волжском районе города Саратов. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону. По предварительным данным, вечером в субботу 52-летний мужчина, находясь....

rbc 12:51:00 CET

Погибший вместе с детьми водитель мотобуксировщика был пьян

vesti 15:07:00 CET

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