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15 Январь 2017 г.
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СК сообщил о нетрезвом состоянии погибшего на снегоходе с детьми мужчины
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Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели трех человек во время катания на снегоходе на Волге вблизи острова Зеленый в Волжском районе города Саратов. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону. По предварительным данным, вечером в субботу 52-летний мужчина, находясь....
rbc 12:51:00 CET
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