Следственный комитет проводит доследственную проверку гибели трех человек во время катания на снегоходе на Волге вблизи острова Зеленый в Волжском районе города Саратов. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону. По предварительным данным, вечером в субботу 52-летний мужчина, находясь.... rbc 12:51:00 CET