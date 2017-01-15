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15 Январь 2017 г.

МИД Польши обвинил главу Евросовета в призывах к антипольской политике

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью wPolityce , что глава Евросовета Дональд Туск призывает мир вести антипольскую политику. Под призывами к антипольской политике Ващиковский подразумевает высказывания Туска о парламентском кризисе в Польше и призывы к властям Польши заняться решением проблемы.

polit 7:53:00 CET

МИД Польши назвал политику Дональда Туска антипольской

kommersant 6:09:00 CET

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