Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью wPolityce , что глава Евросовета Дональд Туск призывает мир вести антипольскую политику. Под призывами к антипольской политике Ващиковский подразумевает высказывания Туска о парламентском кризисе в Польше и призывы к властям Польши заняться решением проблемы. polit 7:53:00 CET