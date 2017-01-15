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15 Январь 2017 г.

В Москве водителю после нападения на экипаж скорой понадобилась медпомощь

Инцидент произошел на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц. На светофоре Mitsubishi врезалась в автомобиль ВАЗ-2105, который пропускал скорую, ехавшую с включенными проблесковыми маячками. Водитель иномарки выскочил из машины и побежал к водителю скорой, сочтя его виновником ДТП.

ntv 15:57:00 CET

Медики скорой оказали помощь подравшемуся с их водителем автомобилисту

lenta 18:38:00 CET

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