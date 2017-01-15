Инцидент произошел на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц. На светофоре Mitsubishi врезалась в автомобиль ВАЗ-2105, который пропускал скорую, ехавшую с включенными проблесковыми маячками. Водитель иномарки выскочил из машины и побежал к водителю скорой, сочтя его виновником ДТП. ntv 15:57:00 CET