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15 Январь 2017 г.
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В Москве водителю после нападения на экипаж скорой понадобилась медпомощь
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Инцидент произошел на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц. На светофоре Mitsubishi врезалась в автомобиль ВАЗ-2105, который пропускал скорую, ехавшую с включенными проблесковыми маячками. Водитель иномарки выскочил из машины и побежал к водителю скорой, сочтя его виновником ДТП.
ntv 15:57:00 CET
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