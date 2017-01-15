. Авиакатастрофа египетского лайнера Airbus A320–232, выполнявшего рейс MS804, могло быть вызвано электронными гаджетами в кабине пилотов, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на материалы следствия. По данным издания, сигналы тревоги были напрямую связаны с оставленными пилотом на приборной панели iPhone 6S и iPad mini 4. kommersant 5:44:00 CET