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15 Январь 2017 г.

Крушение египетского лайнера MS804 могло быть вызвано iPhone пилота

. Авиакатастрофа египетского лайнера Airbus A320–232, выполнявшего рейс MS804, могло быть вызвано электронными гаджетами в кабине пилотов, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на материалы следствия. По данным издания, сигналы тревоги были напрямую связаны с оставленными пилотом на приборной панели iPhone 6S и iPad mini 4.

kommersant 5:44:00 CET

Причиной крушения египетского лайнера мог стать iPhone пилота

trud 11:49:00 CET

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