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15 Январь 2017 г.

Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае

Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних. «В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще....

izvestia-ru 18:11:00 CET

В Краснодарском крае ищут подростков, которые провалились под лед на реке

ng 16:32:00 CET

Найден второй ребенок, погибший на реке в Краснодарском крае

vesti 18:54:00 CET

Найдено тело второго провалившегося под лед в Краснодарском крае подростка

tatar-inform 18:49:00 CET

В Краснодарском крае найдено тело второго подростка, провалившегося под лед

vedomosti 19:26:00 CET

На Кубани подростки провалились под лед: один спасен, один утонул

vesti 16:38:00 CET

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