|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
15 Январь 2017 г.
|
|
Обнаружено тело провалившегося под лед подростка в Краснодарском крае
|
Спасатели извлекли на поверхность тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники экстренных служб продолжают поиски еще троих несовершеннолетних. «В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще....
izvestia-ru 18:11:00 CET
|
|
|
|