АНКАРА, 14 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорился с российской стороной относительно приглашения США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами. "США примут участие в переговорах в Астане", - сказал Чавушоглу. itartass_ru 5:08:00 CET