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15 Январь 2017 г.

Турция и РФ планируют пригласить США на переговоры по Сирии в Астане

АНКАРА, 14 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорился с российской стороной относительно приглашения США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами. "США примут участие в переговорах в Астане", - сказал Чавушоглу.

itartass_ru 5:08:00 CET

Госдеп не уточнил, получил ли приглашение на встречу по Сирии в Астане

aif 1:29:00 CET

Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане

zonakz 5:47:00 CET

Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане

inform 6:03:00 CET

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