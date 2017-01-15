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15 Январь 2017 г.
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Турция и РФ планируют пригласить США на переговоры по Сирии в Астане
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АНКАРА, 14 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорился с российской стороной относительно приглашения США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами. "США примут участие в переговорах в Астане", - сказал Чавушоглу.
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