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15 Январь 2017 г.
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СМИ: Мэй может поддержать выход Великобритании из единого рынка ЕС
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда во время выступления с речью 17 января о плане выхода королевства из ЕС. Об этом в субботу вечером сообщила газета The Sun.
itartass_ru 5:08:00 CET
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