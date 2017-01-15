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15 Январь 2017 г.

СМИ: Мэй может поддержать выход Великобритании из единого рынка ЕС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда во время выступления с речью 17 января о плане выхода королевства из ЕС. Об этом в субботу вечером сообщила газета The Sun.

itartass_ru 5:08:00 CET

Тереза Мэй готова огласить свой план «брексита»

charter97 9:28:00 CET

СМИ: Мэй объявит о жестком сценарии Brexit

riw 11:44:00 CET

15.01.2017 08:00 : Правительство Великобритании готово вывести страну из состава единого рынка, Таможенного союза, юрисдикции ЕС

echomsk 6:31:00 CET

СМИ: Великобритания может выйти из единого рынка ЕС

rg 3:52:00 CET

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