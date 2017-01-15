МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о выходе страны из единого европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда во время выступления с речью 17 января о плане выхода королевства из ЕС. Об этом в субботу вечером сообщила газета The Sun. itartass_ru 5:08:00 CET