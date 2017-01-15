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|Daily News Analysis, across languages and over time
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15 Январь 2017 г.
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15.01.2017 06:03 : В окружении Дональда Трампа опровергли сообщения о планах встретиться с Владимиром Путиным
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Такая встреча, якобы, планировалась в Рейкьявике после вступления республиканца в должность. Один из представителей Трампа назвал эту информацию «стопроцентной ложью», передает агентство Bloomberg. Ранее газета Sunday Times сообщила, что республиканец хочет встретиться с Путиным в столице Исландии в ближайшие недели после инаугурации.
echomsk 5:27:00 CET
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Горбачёв о возможной встрече Путина и Трампа в Рейкьявике: Это очень символично
life 12:15:00 CET
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В британской прессе заговорили о скорой встрече Путина и Трампа
kp 15:32:00 CET
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15.01.2017 07:01 : В штабе Дональда Трампа опровергли информацию о его намерении встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике
echomsk 5:27:00 CET
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Исландия готова организовать встречу Трампа и Путина
telegraf-by 4:03:00 CET
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МИД Исландии готов подготовить встречу Путина и Трампа
kp 3:52:00 CET
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Исландия готова организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина
kommersant 3:07:00 CET
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Исландия заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа
vz 5:21:00 CET
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Представитель штаба: у Дональда Трампа нет планов встречи с Владимиром Путиным.
kommersant 3:38:00 CET
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СМИ: Представители Трампа опровергли информацию о встрече с Путиным в Рейкьявике
life 4:16:00 CET
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СМИ: Трамп будет использовать фото вместе с Путиным для усиления влияния
vz 5:21:00 CET
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Помощники Трампа опровергли данные о его встрече с Путиным в Рейкьявике
rbc 5:58:00 CET
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07:19 СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Трампа в Исландии
rosbalt 6:03:00 CET
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15.01.2017 09:30 : В окружении Трампа опровергли информацию о том, что он собирается в Рейкьявике встретиться с Владимиром Путиным
echomsk 7:35:00 CET
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СМИ рассказали о планах Трампа провести встречу с Путиным в Рейкьявике
rbc 2:01:00 CET
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Представитель Трампа назвал ложью сообщения о саммите США-РФ в Рейкьявике
interfax-ru 6:10:00 CET
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В команде Трампа опровергли его планы на первую встречу с Путиным
izvestia-ru 4:14:00 CET
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У Трампа опровергли сообщения о встрече с Путиным
telegraf-by 5:22:00 CET
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Представитель Трампа опроверг сообщения о планируемой встрече с Путиным
day 6:37:00 CET
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Представитель Трампа опроверг слухи о встрече с Путиным в Исландии
polit 7:53:00 CET
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Bloomberg: Представитель Трампа опроверг сообщения о его планах встретиться с Путиным
ng 7:30:00 CET
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Представитель Трампа назвал ложью новость о его встрече с Путиным
izvestia-ru 7:03:00 CET
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Спайсер назвал ложью сообщения о встрече Трампа и Путина в Рейкьявике
gazeta-ru 6:28:00 CET
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Трамп включил таймер с обратным отсчётом до дня его инаугурации
interfax-ua-ru 7:56:00 CET
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15.01.2017 12:30 : В окружении Дональда Трампа опровергли публикацию о подготовке его встречи с Владимиром Путиным в Рейкьявике
echomsk 10:51:00 CET
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Песков назвал жёстким, но конструктивным кандидата на пост госсекретаря США
life 16:26:00 CET
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21:07 Песков: Сайт Путина ежедневно атакуют хакеры из США, Китая, Индии, европейских стран
rosbalt 19:08:00 CET
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Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля
rg 20:51:00 CET
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Песков: сайт Президента России подвергается хакерским атакам сотни раз в день
tatar-inform 20:20:00 CET
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15.01.2017 22:03 : В Кремле сочли непрофессиональным доклад американской разведки о кибератаках
echomsk 20:37:00 CET
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Песков: Слухи о российском "компромате" на Трампа – вымысел
nakanune 23:55:00 CET
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Песков: Заявления о «кибератаках» на США со стороны России ошибочны
kp 17:33:00 CET
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В Кремле рассказали об атаке хакеров из США на сайт президента России
vz 17:56:00 CET
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Песков считает ошибочным мнение Трампа о кибератаках России на США
vedomosti 18:41:00 CET
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МОСКВА, 15 января, РИА ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никаких переговоров о встрече Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Исландии пока не ведется.
fedpress 16:12:00 CET
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В Кремле опровергли информацию о встрече Путина с Трампом в Рейкьявике
life 16:26:00 CET
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"Чем раньше, тем лучше": Песков рассказал о сроках встречи Путина и Трампа
ntv 17:29:00 CET
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Кремль прокомментировал данные о встрече Путина с Трампом в Рейкьявике
rbc 14:52:00 CET
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Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о встрече Путина с Трампом
vesti 15:07:00 CET
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В Кремле отреагировали на сообщения о встрече Путина и Трампа в Рейкьявике
vz 15:55:00 CET
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Песков: Переговоров о встрече Путина и Трамна не ведется
rg 15:34:00 CET
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Штаб Трампа: действия разведки США недопустимы
izvestia-ru 23:16:00 CET
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15.01.2017 08:08 : В США началась неделя протестов против инаугурации избранного президента Дональда Трампа
echomsk 6:31:00 CET
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СМИ: Демократы бойкотируют инаугурацию Дональда Трампа
rg 12:33:00 CET
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CNN представил список демократов, которые не придут на инаугурацию Дональда Трампа
kommersant 11:46:00 CET
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Инаугурация Трампа пройдет на фоне общественно-политических разногласий
rg 14:49:00 CET
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