Такая встреча, якобы, планировалась в Рейкьявике после вступления республиканца в должность. Один из представителей Трампа назвал эту информацию «стопроцентной ложью», передает агентство Bloomberg. Ранее газета Sunday Times сообщила, что республиканец хочет встретиться с Путиным в столице Исландии в ближайшие недели после инаугурации. echomsk 5:27:00 CET