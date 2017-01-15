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15 Январь 2017 г.

15.01.2017 06:03 : В окружении Дональда Трампа опровергли сообщения о планах встретиться с Владимиром Путиным  da  de  en  es  nl  pt  fr  hu

Такая встреча, якобы, планировалась в Рейкьявике после вступления республиканца в должность. Один из представителей Трампа назвал эту информацию «стопроцентной ложью», передает агентство Bloomberg. Ранее газета Sunday Times сообщила, что республиканец хочет встретиться с Путиным в столице Исландии в ближайшие недели после инаугурации.

echomsk 5:27:00 CET

Горбачёв о возможной встрече Путина и Трампа в Рейкьявике: Это очень символично

life 12:15:00 CET

В британской прессе заговорили о скорой встрече Путина и Трампа

kp 15:32:00 CET

15.01.2017 07:01 : В штабе Дональда Трампа опровергли информацию о его намерении встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике

echomsk 5:27:00 CET

Исландия готова организовать встречу Трампа и Путина

telegraf-by 4:03:00 CET

МИД Исландии готов подготовить встречу Путина и Трампа

kp 3:52:00 CET

Исландия готова организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина

kommersant 3:07:00 CET

Исландия заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

vz 5:21:00 CET

Представитель штаба: у Дональда Трампа нет планов встречи с Владимиром Путиным.

kommersant 3:38:00 CET

СМИ: Представители Трампа опровергли информацию о встрече с Путиным в Рейкьявике

life 4:16:00 CET

СМИ: Трамп будет использовать фото вместе с Путиным для усиления влияния

vz 5:21:00 CET

Помощники Трампа опровергли данные о его встрече с Путиным в Рейкьявике

rbc 5:58:00 CET

07:19 СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Трампа в Исландии

rosbalt 6:03:00 CET

15.01.2017 09:30 : В окружении Трампа опровергли информацию о том, что он собирается в Рейкьявике встретиться с Владимиром Путиным

echomsk 7:35:00 CET

СМИ рассказали о планах Трампа провести встречу с Путиным в Рейкьявике

rbc 2:01:00 CET

Представитель Трампа назвал ложью сообщения о саммите США-РФ в Рейкьявике

interfax-ru 6:10:00 CET

В команде Трампа опровергли его планы на первую встречу с Путиным

izvestia-ru 4:14:00 CET

У Трампа опровергли сообщения о встрече с Путиным

telegraf-by 5:22:00 CET

Представитель Трампа опроверг сообщения о планируемой встрече с Путиным

day 6:37:00 CET

Представитель Трампа опроверг слухи о встрече с Путиным в Исландии

polit 7:53:00 CET

Bloomberg: Представитель Трампа опроверг сообщения о его планах встретиться с Путиным

ng 7:30:00 CET

Представитель Трампа назвал ложью новость о его встрече с Путиным

izvestia-ru 7:03:00 CET

Спайсер назвал ложью сообщения о встрече Трампа и Путина в Рейкьявике

gazeta-ru 6:28:00 CET

Трамп включил таймер с обратным отсчётом до дня его инаугурации

interfax-ua-ru 7:56:00 CET

15.01.2017 12:30 : В окружении Дональда Трампа опровергли публикацию о подготовке его встречи с Владимиром Путиным в Рейкьявике

echomsk 10:51:00 CET

Песков назвал жёстким, но конструктивным кандидата на пост госсекретаря США

life 16:26:00 CET

21:07 Песков: Сайт Путина ежедневно атакуют хакеры из США, Китая, Индии, европейских стран

rosbalt 19:08:00 CET

Песков рассказал о хакерских атаках на сайт Кремля

rg 20:51:00 CET

Песков: сайт Президента России подвергается хакерским атакам сотни раз в день

tatar-inform 20:20:00 CET

15.01.2017 22:03 : В Кремле сочли непрофессиональным доклад американской разведки о кибератаках

echomsk 20:37:00 CET

Песков: Слухи о российском "компромате" на Трампа – вымысел

nakanune 23:55:00 CET

Песков: Заявления о «кибератаках» на США со стороны России ошибочны

kp 17:33:00 CET

В Кремле рассказали об атаке хакеров из США на сайт президента России

vz 17:56:00 CET

Песков считает ошибочным мнение Трампа о кибератаках России на США

vedomosti 18:41:00 CET

МОСКВА, 15 января, РИА ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никаких переговоров о встрече Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Исландии пока не ведется.

fedpress 16:12:00 CET

В Кремле опровергли информацию о встрече Путина с Трампом в Рейкьявике

life 16:26:00 CET

"Чем раньше, тем лучше": Песков рассказал о сроках встречи Путина и Трампа

ntv 17:29:00 CET

Кремль прокомментировал данные о встрече Путина с Трампом в Рейкьявике

rbc 14:52:00 CET

Москва не ведет с Вашингтоном переговоров о встрече Путина с Трампом

vesti 15:07:00 CET

В Кремле отреагировали на сообщения о встрече Путина и Трампа в Рейкьявике

vz 15:55:00 CET

Песков: Переговоров о встрече Путина и Трамна не ведется

rg 15:34:00 CET

Штаб Трампа: действия разведки США недопустимы

izvestia-ru 23:16:00 CET

15.01.2017 08:08 : В США началась неделя протестов против инаугурации избранного президента Дональда Трампа

echomsk 6:31:00 CET

СМИ: Демократы бойкотируют инаугурацию Дональда Трампа

rg 12:33:00 CET

CNN представил список демократов, которые не придут на инаугурацию Дональда Трампа

kommersant 11:46:00 CET

Инаугурация Трампа пройдет на фоне общественно-политических разногласий

rg 14:49:00 CET

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