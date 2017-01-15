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15 Январь 2017 г.

Белорусы сделали для поляков познавательный ролик

15.01.2017, 21:15 20 фактов про нашу страну – видео для соседей, от которого в восторге сами белорусы. Видео стремительно распространяется в сети. Только за пару суток его посмотрели более 75 тысяч человек в Facebook, а положительные отзывы со стороны представителей белорусского гражданского общества – самые лестные.

charter97 19:34:00 CET

Шикарнейший ролик про Беларусь, «сделанный белорусами для поляков»

gazetaby 18:50:00 CET

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