15.01.2017, 21:15 20 фактов про нашу страну – видео для соседей, от которого в восторге сами белорусы. Видео стремительно распространяется в сети. Только за пару суток его посмотрели более 75 тысяч человек в Facebook, а положительные отзывы со стороны представителей белорусского гражданского общества – самые лестные. charter97 19:34:00 CET