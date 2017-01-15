«Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной.... belaruspartisan 15:59:00 CET