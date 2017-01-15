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15 Январь 2017 г.

Лукашенко: Беларусь всегда будет поддерживать Египет на международных площадках

«Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной....

belaruspartisan 15:59:00 CET

Лукашенко пригласил президента Египта в Минск (дополнено)

belapan 16:36:00 CET

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