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15 Январь 2017 г.
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Лукашенко: Беларусь всегда будет поддерживать Египет на международных площадках
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«Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной....
belaruspartisan 15:59:00 CET
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