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15 Январь 2017 г.

СМИ: берлинский террорист употреблял и распространял наркотики

Москва, 15 января - АиФ-Москва. Тунисец Анис Амри, который, предположительно, совершил теракт в Берлине на рождественском базаре, постоянно употреблял наркотики, пишет газета По данным доклада следствия, 24-летний мужчина принимал кокаин и экстази. У себя на родине он уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с распространением наркотиков.

aif 11:07:00 CET

СМИ: Берлинский террорист употреблял тяжелые наркотики

rg 14:03:00 CET

Берлинского террориста заподозрили в приеме наркотиков перед терактом 15.01.2017 Делом Аниса Амри, въехавшего на грузовике в толпу на рождественском рынке в Берлине, занимаются 400 следователей. В частности, они прорабатывают версию, что он мог совершить преступление под действием наркотиков.

deutschewelle-ru 9:16:00 CET

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