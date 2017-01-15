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15 Январь 2017 г.
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СМИ: берлинский террорист употреблял и распространял наркотики
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Москва, 15 января - АиФ-Москва. Тунисец Анис Амри, который, предположительно, совершил теракт в Берлине на рождественском базаре, постоянно употреблял наркотики, пишет газета По данным доклада следствия, 24-летний мужчина принимал кокаин и экстази. У себя на родине он уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с распространением наркотиков.
aif 11:07:00 CET
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