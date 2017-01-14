В 2017 году впервые в бюджете Литвы предусмотрено выделение 3,6 млн евро на строительство забора на границе с Калининградской областью, сообщил глава МВД балтийского государства Эймутис Мисюнас. Рядом с забором, по словам министра, установят модернизированную систему наблюдения за границей, хотя на.... vz 12:36:00 CET