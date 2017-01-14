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14 Январь 2017 г.

Литва собралась построить забор на границе с Калининградской областью

В 2017 году впервые в бюджете Литвы предусмотрено выделение 3,6 млн евро на строительство забора на границе с Калининградской областью, сообщил глава МВД балтийского государства Эймутис Мисюнас. Рядом с забором, по словам министра, установят модернизированную систему наблюдения за границей, хотя на....

vz 12:36:00 CET

14.01.2017 17:32 : Литва планирует построить заграждение на границе с Калининградской областью

echomsk 16:00:00 CET

Литва возведет забор на границе с Калининградской областью

tatar-inform 14:19:00 CET

Литва построит забор на границе с Калининградом 14.01.2017

deutschewelle-ru 13:45:00 CET

Литва намерена построить забор на границе с Россией

kommersant 15:07:00 CET

СМИ: Литва намерена построить забор на границе с Калининградом

rg 15:00:00 CET

Литва планирует возвести забор на границе с Россией

trud 14:09:00 CET

Литва решила отгородиться от России стеной

vesti 12:44:00 CET

Литва отгородится от Калининграда забором

korrespondent 15:53:00 CET

Литва хочет построить забор на границе с Калининградом за 3,6 млн евро

ng 12:06:00 CET

Литва построит забор на границе с Калининградом

belaruspartisan 16:54:00 CET

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