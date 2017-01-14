|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
14 Январь 2017 г.
|
|
Непогода в Европе: хаос на дорогах, 65 погибших
|
Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях, сообщает ВВС. Во Франции около 350 тысяч домов остались без электричества, а на восточном побережье Англии объявлено предупреждение о наводнении.
telegraf-by 13:53:00 CET
|
|
|