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14 Январь 2017 г.

Непогода в Европе: хаос на дорогах, 65 погибших

Большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях, сообщает ВВС. Во Франции около 350 тысяч домов остались без электричества, а на восточном побережье Англии объявлено предупреждение о наводнении.

telegraf-by 13:53:00 CET

Непогода в Европе: хаос на дорогах

zavtra 17:37:00 CET

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