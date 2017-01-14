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14 Январь 2017 г.

09:38 На северо-западе Москвы столкнулись два трамвая: 5 пострадавших

При столкновении двух трамваев в Москве пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел в районе Щукино. Попутное столкновение двух трамваев произошло на улице Авиационная, возле дома 6. В результате ЧП несколько человек получили ушибы, пятерых из....

rosbalt 8:15:00 CET

Стала известна предварительная причина столкновения двух трамваев

rg 14:15:00 CET

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