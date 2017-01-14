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14 Январь 2017 г.
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09:38 На северо-западе Москвы столкнулись два трамвая: 5 пострадавших
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При столкновении двух трамваев в Москве пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел в районе Щукино. Попутное столкновение двух трамваев произошло на улице Авиационная, возле дома 6. В результате ЧП несколько человек получили ушибы, пятерых из....
rosbalt 8:15:00 CET
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