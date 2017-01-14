При столкновении двух трамваев в Москве пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел в районе Щукино. Попутное столкновение двух трамваев произошло на улице Авиационная, возле дома 6. В результате ЧП несколько человек получили ушибы, пятерых из.... rosbalt 8:15:00 CET