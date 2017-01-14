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14 Январь 2017 г.

В Омске обнаружили повешенным обвиненного во взятках федерального судью

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко, который обвинялся в получении взятки в размере 8 миллионов рублей, утром в субботу, 14 января, был обнаружен повешенным в парке имени 300-летия города, сообщает агентство Эту информацию подтвердила помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

rbc 14:52:00 CET

Обвиненный в получении взятки омский судья повесился в парке

ntv 13:15:00 CET

В Омске обвиненный в получении взятки судья покончил с собой

kommersant 13:35:00 CET

16:41 Омский федеральный судья, обвиняемый в коррупции, покончил жизнь самоубийством corner

fedpress 15:40:00 CET

Обвиненный в получении взятки омский судья Москаленко найден мертвым

lenta 13:27:00 CET

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