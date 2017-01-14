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14 Январь 2017 г.
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В Омске обнаружили повешенным обвиненного во взятках федерального судью
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Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко, который обвинялся в получении взятки в размере 8 миллионов рублей, утром в субботу, 14 января, был обнаружен повешенным в парке имени 300-летия города, сообщает агентство Эту информацию подтвердила помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.
rbc 14:52:00 CET
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