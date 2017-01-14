Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко, который обвинялся в получении взятки в размере 8 миллионов рублей, утром в субботу, 14 января, был обнаружен повешенным в парке имени 300-летия города, сообщает агентство Эту информацию подтвердила помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова. rbc 14:52:00 CET