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14 Январь 2017 г.
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В Свердловской области неизвестные совершили нападение на закрытый химзавод
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В Свердловской области неизвестные попытались проникнуть на территорию Красноуральского химического завода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление.
novayagazeta 7:53:00 CET
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