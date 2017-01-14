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14 Январь 2017 г.

В Свердловской области неизвестные совершили нападение на закрытый химзавод

В Свердловской области неизвестные попытались проникнуть на территорию Красноуральского химического завода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление.

novayagazeta 7:53:00 CET

Неизвестные совершили вооруженное нападение на химзавод на Урале

vedomosti 9:26:00 CET

14.01.2017 10:31 : В Свердловской области неизвестные попытались проникнуть на неработающий химзавод в Красноуральске

echomsk 9:29:00 CET

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