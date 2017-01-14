В Свердловской области неизвестные попытались проникнуть на территорию Красноуральского химического завода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Невооруженные представители ЧОПа заметили проникновение и попытались незваных гостей задержать, те оказали активное сопротивление. novayagazeta 7:53:00 CET