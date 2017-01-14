Main Menu

News language and date

Analysis over time

14 Январь 2017 г.

Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме  bg

На Гайдаровском форуме, который проходит с 12 по 14 января в президентской РАНХиГС в Москве, выступил лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Залдостанов принял участие в дискуссии Инновации в формировании туристско-рекреационных кластеров в РФ. В рамках выступления он рассказал о парке Патриот в Севастополе.

novayagazeta 14:19:00 CET

"Эх, Моторола не дожил": сеть "порвало" участие путинского байкера в экономическом форуме

obozrevatel 16:14:00 CET

Help about this topicRelated Clusters - across languages

bg

Тръмп може да остави санкциите срещу Русия в сила Similarity: 0.30

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Alexei Venediktov (3)

Mark Feygin (1)

Gleb Pavlovsky (1)

Dmitrij Gudkow (1)

Yegor Gaidar (1)

Александр Залдостанов (2)

Кирилл Мартынов (1)

Иван Семенов (1)

Help about this topicOther Names

Echo of Moscow (2)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.