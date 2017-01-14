На Гайдаровском форуме, который проходит с 12 по 14 января в президентской РАНХиГС в Москве, выступил лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Залдостанов принял участие в дискуссии Инновации в формировании туристско-рекреационных кластеров в РФ. В рамках выступления он рассказал о парке Патриот в Севастополе. novayagazeta 14:19:00 CET