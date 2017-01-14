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14 Январь 2017 г.
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Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме
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На Гайдаровском форуме, который проходит с 12 по 14 января в президентской РАНХиГС в Москве, выступил лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург). Залдостанов принял участие в дискуссии Инновации в формировании туристско-рекреационных кластеров в РФ. В рамках выступления он рассказал о парке Патриот в Севастополе.
novayagazeta 14:19:00 CET
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