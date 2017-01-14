Российская лыжница Наталья Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тоблахе Россиянка Наталья Матвеева стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в итальянском Тоблахе. Второе место заняла Майкен Фалла из Норвегии (отставание 0,08 секунды), третьей финишировала шведка Ханна Фальк (+2,41). В последний раз Матвеева выигрывала личный спринт на этапе Кубка мира в 2007 году. kommersant 17:55:00 CET Лыжница Матвеева принесла России первое за два года золото женского Кубка мира life 16:14:00 CET

Countries Places Related People Alexander Legkow (1) Наталья Матвеева (2) Алексей Петухов (1) Евгения Шаповалова (1) Максим Вылегжанин (1) Ханна Фальк (1) Ханну Фальк (1) Евгений Белов (1) Сергей Устюгов (1) Юлия Иванова (1) Юлия Чекалёва (1) Елена Вяльбе (1) Other Names Alerts