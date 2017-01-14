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14 Январь 2017 г.
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Российская лыжница Наталья Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тоблахе
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Россиянка Наталья Матвеева стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в итальянском Тоблахе. Второе место заняла Майкен Фалла из Норвегии (отставание 0,08 секунды), третьей финишировала шведка Ханна Фальк (+2,41). В последний раз Матвеева выигрывала личный спринт на этапе Кубка мира в 2007 году.
kommersant 17:55:00 CET
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