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14 Январь 2017 г.

Российская лыжница Наталья Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тоблахе

Россиянка Наталья Матвеева стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проходящем в итальянском Тоблахе. Второе место заняла Майкен Фалла из Норвегии (отставание 0,08 секунды), третьей финишировала шведка Ханна Фальк (+2,41). В последний раз Матвеева выигрывала личный спринт на этапе Кубка мира в 2007 году.

kommersant 17:55:00 CET

Лыжница Матвеева принесла России первое за два года золото женского Кубка мира

life 16:14:00 CET

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