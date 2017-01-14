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14 Январь 2017 г.

Продажи смартфонов в России в 2016 году увеличились в деньгах на четверть

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в РФ по итогам 2016 года увеличились на 26,3%, до 329,8 млрд рублей, говорится в сообщении ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС), владельца крупнейшей российской мобильной розницы. Средняя цена смартфона повысилась на 20,3%, до 12,3 тыс. рублей.

interfax-ru 5:18:00 CET

Рынок смартфонов пошел на поправку

kommersant 4:55:00 CET

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