Main Menu

News language and date

Analysis over time

14 Январь 2017 г.

Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонистка показала хороший ход по лыжне и один раз промахнулась, стреляя стоя. Первое место досталось Кайсе Мякяряйнен из Финляндии - 20 мин. Белорусская биатлонистка уступила победительнице 1 мин. 34,8 сек. 51,8 сек.

belaruspartisan 19:56:00 CET

Дарья Домрачева: Сохраняю запас для того, чтобы улучшать результаты дальше

charter97 20:45:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Александра Саснович (2)

Вера Лапко (1)

Паулу Кристину Гонсалвеш (1)

Арину Соболенко (1)

Онс Жабер (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.