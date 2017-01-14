Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонистка показала хороший ход по лыжне и один раз промахнулась, стреляя стоя. Первое место досталось Кайсе Мякяряйнен из Финляндии - 20 мин. Белорусская биатлонистка уступила победительнице 1 мин. 34,8 сек. 51,8 сек. belaruspartisan 19:56:00 CET Дарья Домрачева: Сохраняю запас для того, чтобы улучшать результаты дальше charter97 20:45:00 CET

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