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14 Январь 2017 г.
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Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонистка показала хороший ход по лыжне и один раз промахнулась, стреляя стоя. Первое место досталось Кайсе Мякяряйнен из Финляндии - 20 мин. Белорусская биатлонистка уступила победительнице 1 мин. 34,8 сек. 51,8 сек.
belaruspartisan 19:56:00 CET
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