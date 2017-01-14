|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
14 Январь 2017 г.
|
|
Медведев путается в показаниях: денег то нет, то они есть, то их снова нет
|
В мае 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев, разговаривая с крымскими пенсионерами, сказал: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию [пенсий]. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Фраза «денег нет, но вы держитесь» сразу стала виральной,....
belaruspartisan 14:52:00 CET
|
|
|
|