Медведев путается в показаниях: денег то нет, то они есть, то их снова нет В мае 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев, разговаривая с крымскими пенсионерами, сказал: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию [пенсий]. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Фраза «денег нет, но вы держитесь» сразу стала виральной,.... belaruspartisan 14:52:00 CET Денег, как известно, нет: появилось новое видео с любимой фразой Медведева obozrevatel 2:14:00 CET

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