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13 Январь 2017 г.

МИД объявил о прекращении действия соглашения о достройке Хмельницкой АЭС

. Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекратило действие 12 мая 2016 года, говорится в сообщении на официальном портале правовой информации. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.

vz 15:58:00 CET

МИД: Прекращено соглашение России и Украины о достройке Хмельницкой АЭС

vedomosti 17:09:00 CET

Россия не будет достраивать Хмельницкую АЭС

vesti 18:44:00 CET

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