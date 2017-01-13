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13 Январь 2017 г.
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МИД объявил о прекращении действия соглашения о достройке Хмельницкой АЭС
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. Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекратило действие 12 мая 2016 года, говорится в сообщении на официальном портале правовой информации. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.
vz 15:58:00 CET
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