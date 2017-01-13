. Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекратило действие 12 мая 2016 года, говорится в сообщении на официальном портале правовой информации. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России. vz 15:58:00 CET