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13 Январь 2017 г.

Прокуратура проверит факты изъятия детей за долги семей по ЖКХ

В прессу Татарстана попал документ, в котором говорится о том, что в Зеленодольске местные власти дали рекомендации изымать детей из семей, которые задолжали за услуги ЖКХ прежде всего, за энергоносители. При этом сообщается, что в 2016 году по аналогичным причинам уже было отправлено в социальный приют 11 детей из семей должников.

vesti 14:58:00 CET

В Татарстане проверят поручение властей забирать детей у должников

rg 14:42:00 CET

В Татарстане опровергли данные об изъятии детей за долги

rg 18:29:00 CET

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