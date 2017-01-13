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13 Январь 2017 г.
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Прокуратура проверит факты изъятия детей за долги семей по ЖКХ
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В прессу Татарстана попал документ, в котором говорится о том, что в Зеленодольске местные власти дали рекомендации изымать детей из семей, которые задолжали за услуги ЖКХ прежде всего, за энергоносители. При этом сообщается, что в 2016 году по аналогичным причинам уже было отправлено в социальный приют 11 детей из семей должников.
vesti 14:58:00 CET
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