В прессу Татарстана попал документ, в котором говорится о том, что в Зеленодольске местные власти дали рекомендации изымать детей из семей, которые задолжали за услуги ЖКХ прежде всего, за энергоносители. При этом сообщается, что в 2016 году по аналогичным причинам уже было отправлено в социальный приют 11 детей из семей должников. vesti 14:58:00 CET