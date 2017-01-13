Украинские подразделения противовоздушной обороны провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Украины. Учения проходили как днем, и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей». vedomosti 20:56:00 CET