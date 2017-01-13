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13 Январь 2017 г.
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Украина вновь провела ракетные учения недалеко от границы с Крымом
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Украинские подразделения противовоздушной обороны провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Украины. Учения проходили как днем, и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей».
vedomosti 20:56:00 CET
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