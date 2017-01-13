Main Menu

News language and date

Analysis over time

13 Январь 2017 г.

Украина вновь провела ракетные учения недалеко от границы с Крымом

Украинские подразделения противовоздушной обороны провели учения с применением имитационных целей в Херсонской области, граничащей с Крымом, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Украины. Учения проходили как днем, и ночью «в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей».

vedomosti 20:56:00 CET

Украина провела ракетные учения возле Крыма

ng 20:09:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Республики Татарстан (2)

Elena Mizulina (1)

Анна Кузнецова (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.