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13 Январь 2017 г.

Шувалов: санкции против России скоро отменят

Как сообщает ИА"ТИРАС", уже в скором времени западные санкции против России, а также контрсанкции будут отменены, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам из этого должно исходить Правительство России в своей работе. "Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции.

tiras 18:08:00 CET

Санкциям осталось не больше года

gazeta-ru 16:23:00 CET

Шувалов заявил о возможной отмене российских контрсанкций

novayagazeta 11:54:00 CET

Шувалов не исключил скорой отмены санкций и контрсанкций

izvestia-ru 12:59:00 CET

Шувалов предсказал отмену контрсанкций к концу года

fedpress 12:25:00 CET

Шувалов: Российские контрсанкции скоро прекратят свое действие

fontanka 12:58:00 CET

Шувалов рассказал о скорой отмене санкций

rg 12:26:00 CET

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