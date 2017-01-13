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13 Январь 2017 г.
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Шувалов: санкции против России скоро отменят
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Как сообщает ИА"ТИРАС", уже в скором времени западные санкции против России, а также контрсанкции будут отменены, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам из этого должно исходить Правительство России в своей работе. "Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции.
tiras 18:08:00 CET
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