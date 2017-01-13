Как сообщает ИА"ТИРАС", уже в скором времени западные санкции против России, а также контрсанкции будут отменены, рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам из этого должно исходить Правительство России в своей работе. "Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. tiras 18:08:00 CET