Перовским судом Москвы принято заявление Русфонда, который намерен выяснить судьбу значительной части денег, собранных телезрителями на лечение Жанны Фриске. Было направлено более 25 млн рублей. Но, после смерти певицы, ее родственники отказались представить документы, которые подтверждают направление пожертвований на оплату медицинских услуг. solovei 7:41:00 CET