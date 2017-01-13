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13 Январь 2017 г.
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09:43 Торги на фондовых рынках АТР проходят преимущественно в минусе
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Ведущие фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в ходе сегодняшних торгов, а инвесторы реагируют на статданные из Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,4%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite на 0,1%.
rosbalt 7:57:00 CET
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