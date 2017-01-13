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13 Январь 2017 г.

08:31 СМИ: Специалисты идентифицировали более 70 погибших в авиакатастрофе Ту-154

Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы. На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы, указал собеседник.

rosbalt 6:57:00 CET

Опознаны 70 погибших в результате крушения Ту-154

polit 6:37:00 CET

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