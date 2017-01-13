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13 Январь 2017 г.
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08:31 СМИ: Специалисты идентифицировали более 70 погибших в авиакатастрофе Ту-154
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Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы. На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы, указал собеседник.
rosbalt 6:57:00 CET
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