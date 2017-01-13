На Камчатке возбуждено уголовное дело из-за гибели жителя Петропавловска-Камчатского до приезда к нему врачей скорой помощи, чью машину не пропустила иномарка. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Камчатскому краю. Дело заведено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). rosbalt 7:57:00 CET