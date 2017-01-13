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13 Январь 2017 г.

09:35 СК возбудил дело по факту смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей «скорой»

На Камчатке возбуждено уголовное дело из-за гибели жителя Петропавловска-Камчатского до приезда к нему врачей скорой помощи, чью машину не пропустила иномарка. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Камчатскому краю. Дело заведено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

rosbalt 7:57:00 CET

Инцидент со скорой помощью на Камчатке: что известно на данный момент

rbc 12:32:00 CET

В Кремле прокомментировали смерть пациента из-за помех скорой помощи

polit 11:09:00 CET

СК завел дело по факту смерти жителя Камчатки из-за опоздавшей скорой

rbc 7:26:00 CET

На Камчатке возбуждено дело по факту смерти мужчины из-за инцидента со скорой

lenta 7:50:00 CET

На Камчатке возбуждено дело по факту смерти мужчины из-за инцидента со скорой

regions 11:02:00 CET

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