Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что контракт с Mercedes-Benz планируется подписать в ближайшее время, а строительство завода начнется под Москвой уже в 2018 году. Строительство в Подмосковье завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz начнется в 2018 году, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. rbc 13:33:00 CET