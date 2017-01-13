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13 Январь 2017 г.

Глава Минпромторга пообещал скорую постройку под Москвой завода Mercedes

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что контракт с Mercedes-Benz планируется подписать в ближайшее время, а строительство завода начнется под Москвой уже в 2018 году. Строительство в Подмосковье завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz начнется в 2018 году, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

rbc 13:33:00 CET

Минпромторг назвал сроки строительства завода Daimler в Подмосковье

lenta 13:59:00 CET

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