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13 Январь 2017 г.
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Глава Минпромторга пообещал скорую постройку под Москвой завода Mercedes
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что контракт с Mercedes-Benz планируется подписать в ближайшее время, а строительство завода начнется под Москвой уже в 2018 году. Строительство в Подмосковье завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz начнется в 2018 году, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
rbc 13:33:00 CET
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