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13 Январь 2017 г.
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На пути к бессмертию: ученые обнаружили главную причину старения
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Американские научные сотрудники из Института Скриппса установили главного виновника старения организма, которым является протеин TZAP. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает "Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер , — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи....
nv-online 14:05:00 CET
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