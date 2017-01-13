На пути к бессмертию: ученые обнаружили главную причину старения Американские научные сотрудники из Института Скриппса установили главного виновника старения организма, которым является протеин TZAP. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает "Этот белок устанавливает верхний предел длины теломер , — полагает соавтор работы Лаззерини Денчи.... nv-online 14:05:00 CET Открыт главный фактор старения lenta 5:38:00 CET

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