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13 Январь 2017 г.
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Скворцова: нужна уголовная ответственность за препятствование работе скорых
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С таким заявлением глава Минздрава Вероника Скворцова выступила после нашумевшего инцидента с заблокированной машиной медиков в Петропавловске-Камчатском Глава Минздрава высказала мнение, что за препятствование работе скорой следует ввести ответственность вплоть до уголовной, передает РИА Новости .
ntv 14:18:00 CET
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