С таким заявлением глава Минздрава Вероника Скворцова выступила после нашумевшего инцидента с заблокированной машиной медиков в Петропавловске-Камчатском Глава Минздрава высказала мнение, что за препятствование работе скорой следует ввести ответственность вплоть до уголовной, передает РИА Новости . ntv 14:18:00 CET