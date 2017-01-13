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13 Январь 2017 г.

Скворцова: нужна уголовная ответственность за препятствование работе скорых

С таким заявлением глава Минздрава Вероника Скворцова выступила после нашумевшего инцидента с заблокированной машиной медиков в Петропавловске-Камчатском Глава Минздрава высказала мнение, что за препятствование работе скорой следует ввести ответственность вплоть до уголовной, передает РИА Новости .

ntv 14:18:00 CET

16:33 Скворцова посчитала смешной и гиперболизированной антитабачную инициативу

rosbalt 15:02:00 CET

Скворцова призвала ввести уголовную ответственность за препятствование работе скорых

ntv 16:22:00 CET

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