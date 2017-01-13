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13 Январь 2017 г.

Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что обсуждение шло в том числе с учетом недавних телефонных разговоров....

ntv 17:55:00 CET

Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам в Астане

izvestia-ru 16:01:00 CET

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