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13 Январь 2017 г.
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Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к межсирийской встрече в Астане
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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что обсуждение шло в том числе с учетом недавних телефонных разговоров....
ntv 17:55:00 CET
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