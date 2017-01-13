В Москве из приемной семьи изъяли более 10, предположительно, ВИЧ-инфицированных детей. Об этом в пятницу, 13 января, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что речь идет о 12 или 13 детях. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил,.... lenta 10:07:00 CET