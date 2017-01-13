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13 Январь 2017 г.
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Из московской приемной семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных детей
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В Москве из приемной семьи изъяли более 10, предположительно, ВИЧ-инфицированных детей. Об этом в пятницу, 13 января, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что речь идет о 12 или 13 детях. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил,....
lenta 10:07:00 CET
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