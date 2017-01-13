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13 Январь 2017 г.

Из московской приемной семьи изъяли более 10 ВИЧ-инфицированных детей

В Москве из приемной семьи изъяли более 10, предположительно, ВИЧ-инфицированных детей. Об этом в пятницу, 13 января, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что речь идет о 12 или 13 детях. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович сообщил,....

lenta 10:07:00 CET

12 детей, изъятых из приёмной семьи в Москве, ВИЧ-положительны с рождения

life 10:48:00 CET

Из московской семьи изъяли 12 детей с ВИЧ-инфекцией

fedpress 10:24:00 CET

В Москве из приемной семьи изъяли 12 ВИЧ-инфицированных детей

tatar-inform 10:55:00 CET

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