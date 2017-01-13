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13 Январь 2017 г.

СБУ призвали возбудить дело о госизмене против Порошенко

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании «Рошен». Об этом Кузьмин написал на своей странице в в пятницу, 13 января.

lenta 11:39:00 CET

На Украине СБУ просят завести уголовное дело о госизмене на Порошенко

kp 12:06:00 CET

На Порошенко хотят завести дело о госизмене

vesti 11:12:00 CET

Порошенко напророчили тюремный срок

lenta 16:23:00 CET

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