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13 Январь 2017 г.
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СБУ призвали возбудить дело о госизмене против Порошенко
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Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании «Рошен». Об этом Кузьмин написал на своей странице в в пятницу, 13 января.
lenta 11:39:00 CET
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