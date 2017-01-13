Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании «Рошен». Об этом Кузьмин написал на своей странице в в пятницу, 13 января. lenta 11:39:00 CET