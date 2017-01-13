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13 Январь 2017 г.
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Чайка и Бастрыкин попросили выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам
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Генпрокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам ведомств. Об этом сообщает со ссылкой на письмо. Коммерсантъ Как следует из обращения, на 1 декабря 2016 года на получение квартир претендуют 3,69 тыс.
km 16:01:00 CET
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