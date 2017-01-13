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13 Январь 2017 г.

Водителя, не пустившего «скорую» к пациенту, требуют посадить в тюрьму

В интернете на сайте Change.org появилась петиция, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира автомобиля, которые не пустили скорую помощь к умирающему молодому человеку. Авторы инициативы заявляют, что это — «вопиющий пример» того, насколько жестокими могут быть люди.

izvestia-ru 7:52:00 CET

В Интернете требуют срока для не пропустившей скорую автомобилистки

ntv 5:37:00 CET

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