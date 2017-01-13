|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
13 Январь 2017 г.
|
|
Водителя, не пустившего «скорую» к пациенту, требуют посадить в тюрьму
|
В интернете на сайте Change.org появилась петиция, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира автомобиля, которые не пустили скорую помощь к умирающему молодому человеку. Авторы инициативы заявляют, что это — «вопиющий пример» того, насколько жестокими могут быть люди.
izvestia-ru 7:52:00 CET
|
|
|