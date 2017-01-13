В интернете на сайте Change.org появилась петиция, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира автомобиля, которые не пустили скорую помощь к умирающему молодому человеку. Авторы инициативы заявляют, что это — «вопиющий пример» того, насколько жестокими могут быть люди. izvestia-ru 7:52:00 CET