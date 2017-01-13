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13 Январь 2017 г.

Кузнецова: в Татарстане власти хотят изымать детей у должников по ЖКХ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Татарстане местные власти намерены отбирать детей из семей-должников по услугам ЖКХ. "Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района....

itartass_ru 13:31:00 CET

За долги по ЖКХ в Татарстане предложили изымать детей

lenta 14:46:00 CET

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