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13 Январь 2017 г.
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Кузнецова: в Татарстане власти хотят изымать детей у должников по ЖКХ
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Татарстане местные власти намерены отбирать детей из семей-должников по услугам ЖКХ. "Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района....
itartass_ru 13:31:00 CET
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