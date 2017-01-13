Кузнецова: в Татарстане власти хотят изымать детей у должников по ЖКХ МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Татарстане местные власти намерены отбирать детей из семей-должников по услугам ЖКХ. "Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района.... itartass_ru 13:31:00 CET За долги по ЖКХ в Татарстане предложили изымать детей lenta 14:46:00 CET