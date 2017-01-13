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13 Январь 2017 г.
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Энергетики намерены ограничить энергоснабжение 92 объектов Минобороны в ДФО
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ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Энергетики намерены за долги ограничить энергоснабжения 92 объектов Минобороны в различных регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Долг военных превысил уже 178 млн рублей, сообщает пресс-служба ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).
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