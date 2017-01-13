|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
13 Январь 2017 г.
|
|
Мара Багдасарян арестована за уклонение от обязательных работ
|
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мировой судебный участок 353 Москвы арестовал на 15 суток участницу гонок на внедорожнике Mercedes Мару Багдасарян за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Сегодня судом рассмотрен административный материал в отношении Мары....
itartass_ru 4:54:00 CET
|
|
|
|