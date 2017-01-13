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13 Январь 2017 г.

Мара Багдасарян арестована за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мировой судебный участок 353 Москвы арестовал на 15 суток участницу гонок на внедорожнике Mercedes Мару Багдасарян за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Сегодня судом рассмотрен административный материал в отношении Мары....

itartass_ru 4:54:00 CET

Надорвалась перебирать бумажки: за прогулы исправительных работ Мару отравили под арест

vesti 16:29:00 CET

Суд назначил Маре Багдасарян 15 суток административного ареста

interfax-ru 4:56:00 CET

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