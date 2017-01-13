МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мировой судебный участок 353 Москвы арестовал на 15 суток участницу гонок на внедорожнике Mercedes Мару Багдасарян за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Сегодня судом рассмотрен административный материал в отношении Мары.... itartass_ru 4:54:00 CET