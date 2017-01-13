"Киевэнерго" просит своих клиентов не рассчитываться с компанией через ГИВЦ Столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго" просит своих клиентов не рассчитываться с компанией через платежки КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ). "В связи с распространением ГИВЦ нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов, что.... interfax-ua-ru 9:21:00 CET В "Киевэнерго" призвали киевлян не оплачивать полученные платежки ura-inform 12:13:00 CET