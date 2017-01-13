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13 Январь 2017 г.
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В Великобритании скончался бывший зять королевы Елизаветы II
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В Великобритании на 86-м году ушел из жизни знаменитый фотограф и светский деятель лорд Сноудон, урожденный Энтони Армстронг-Джонс - бывший муж покойной принцессы Маргарет, родной сестры царствующей королевы Елизаветы II, сообщают в пятницу британские СМИ. Согласно сообщениям, лорд Сноудон, скончался в своем доме после болезни.
interfax-ua-ru 18:23:00 CET
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