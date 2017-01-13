В Великобритании на 86-м году ушел из жизни знаменитый фотограф и светский деятель лорд Сноудон, урожденный Энтони Армстронг-Джонс - бывший муж покойной принцессы Маргарет, родной сестры царствующей королевы Елизаветы II, сообщают в пятницу британские СМИ. Согласно сообщениям, лорд Сноудон, скончался в своем доме после болезни. interfax-ua-ru 18:23:00 CET