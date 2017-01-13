Четыре комплекта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 Триумф поступят в 2017 году в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа. Об этом Фонтанке сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов. В ближайшее время военнослужащие приступят к плановому обучению эксплуатации и применению новой техники. fontanka 6:53:00 CET