Союз музейных работников Петербурга и Ленобласти раскритиковал передачу Исаакиевского собора церкви. В сообществе полагают, что большинство сотрудников Исаакия уволятся из-за изменения статуса музея. Заявление появилось на сайте Союза музеев России 13 января. "Это (Исаакиевский собор прим. ред. fontanka 8:55:00 CET