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13 Январь 2017 г.

Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ

Союз музейных работников Петербурга и Ленобласти раскритиковал передачу Исаакиевского собора церкви. В сообществе полагают, что большинство сотрудников Исаакия уволятся из-за изменения статуса музея. Заявление появилось на сайте Союза музеев России 13 января. "Это (Исаакиевский собор прим. ред.

fontanka 8:55:00 CET

Союз музейных работников: Передача Исаакия РПЦ — это ликвидация музея

life 7:40:00 CET

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