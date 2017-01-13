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13 Январь 2017 г.
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Союз музейных работников Петербурга раскритиковал передачу Исаакия РПЦ
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Союз музейных работников Петербурга и Ленобласти раскритиковал передачу Исаакиевского собора церкви. В сообществе полагают, что большинство сотрудников Исаакия уволятся из-за изменения статуса музея. Заявление появилось на сайте Союза музеев России 13 января. "Это (Исаакиевский собор прим. ред.
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